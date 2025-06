Finlandia-Polonia interrotta: momenti di paura per emergenza medica

MeteoWeb

La sfida tra Finlandia e Polonia, valida per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali, si è conclusa tra attimi di forte apprensione. Con i padroni di casa avanti per 2-1 — grazie alle reti di Pohjanpalo, attaccante del Palermo, e Kallman, mentre per la Polonia aveva segnato Kiwior — la partita è stata improvvisamente interrotta. Il motivo inizialmente non è stato chiaro: dagli altoparlanti dello stadio è stato diffuso un annuncio in lingua finlandese, lasciando perplessi sia i commentatori televisivi che gli spettatori da casa. Poco dopo, un messaggio su schermo fisso ha chiarito la situazione: partita sospesa per un’emergenza medica.

Secondo quanto riportato, un tifoso sugli spalti ha avuto un grave malore, rendendo necessario un intervento salvavita immediato da parte del personale sanitario. L’arbitro, preso atto della situazione, ha deciso di interrompere la gara e ha mandato le squadre negli spogliatoi.