Forte odore di gas nel Milanese, vigili del fuoco sul posto

I vigili del fuoco di Milano sono impegnati questa mattina nei Comuni di Basiano, Pessano con Bornago, Cambiago, Gessate e Malatesta, nel Milanese, a seguito di numerose segnalazioni per un forte odore di gas percepito nell’aria. Sul posto operano 4 squadre, affiancate dal nucleo NBCR (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) e da tecnici delle aziende distributrici del gas, al lavoro per individuare l’origine del fenomeno. Dai primi accertamenti sembra esclusa una perdita di metano: l’ipotesi più probabile riguarda una fuoriuscita di mercaptano, una sostanza dall’odore pungente utilizzata come odorizzante per il gas naturale e il GPL. Informati la Prefettura e Arpa.