Foschia avvolge la Valle d’Aosta, sono le polveri degli incendi in Canada

Anche oggi un’intensa foschia ha avvolto il cielo della Valle d’Aosta: secondo quanto spiega ARPA regionale, è l’effetto degli incendi che hanno devastato le foreste del Canada. “Il fenomeno era già apparso in Francia e si è spostato sulla nostra regione. Sono stati rilevati valori alti delle particelle più piccole, quelle inferiori ad un Micron, le Pm1. Originate da combustione, hanno attraversato l’oceano Atlantico e ora sono sulle Alpi. Le concentrazioni medie ieri sono rimaste sotto i limiti di legge, oggi bisogna capire quale sarà l’evoluzione del fenomeno e se persisterà: i modelli previsionali indicano venti che favoriscono il trasporto di queste particelle“, ha spiegato il tecnico Henri Diemoz.

La foschia è presente in tutta la regione, con una concentrazione maggiore nel fondovalle. Per quanto riguarda i possibili effetti sulla salute, Diemoz ha concluso: “Non essendo medici, l’unica indicazione che possiamo dare è che cautelativamente alle persone più sensibili è consigliato di limitare l’esposizione all’aria aperta“.

