Enorme frana in Colombia, si aggrava il bilancio delle vittime

Con il ritrovamento di altri quattro cadaveri nelle ultime ore, è salito a 22 il bilancio delle vittime per un enorme smottamento di terra avvenuto martedì 24 giugno in Colombia, nella periferia nord della città di Medellín. Lo riferiscono le autorità locali, precisando che altre otto persone sono state segnalate come disperse e che sebbene siano stati ritrovati anche altre due corpi, si attende la loro identificazione per stabilire se siano parte dell’elenco dei dispersi.

L’enorme frana di almeno 75.000 metri cubi di terra, secondo quanto stimano le autorità, ha sotterrato decine di case. Mentre sono all’opera quasi 400 soccorritori, le autorità hanno ordinato l’evacuazione di un migliaio di persone per il pericolo di ulteriori smottamenti.