Frana a Granizal: almeno otto morti e dieci case sepolte nel nord di Medellín | VIDEO

MeteoWeb

E’ di almeno otto morti il primo bilancio di uno smottamento di terra avvenuto oggi in Colombia nella località di Granizal, municipio di Bello, al nord della città di Medellín. Lo riferiscono le autorità locali precisando che la frana ha lasciato sotterrate almeno dieci case e che proseguono le ricerche di ulteriori vittime e persone disperse. “Al momento registriamo otto persone decedute e cinque persone ferite che sono già ricoverate in centri ospedalieri. Oltre 10 case sono state colpite dalla frana”, ha affermato il sindaco Lorena González Ospina, in dichiarazioni riprese dall’emittente Blu Radio.