La Francia blocca la nave di Greenpeace a Nizza: scontro in attesa della Conferenza ONU sugli oceani

Le autorità francesi hanno impedito l’ingresso della nave Arctic Sunrise di Greenpeace nel porto di Nizza, dove si svolge il “One Ocean Science Congress” e che a partire dal prossimo 9 giugno ospiterà la conferenza ONU sugli oceani (UNOC). “La decisione fa seguito alle recenti denunce pubbliche di Greenpeace France sulla scarsa efficacia della rete francese di aree marine protette nel Mediterraneo. Greenpeace International scriverà una lettera formale di reclamo alle Nazioni Unite, condannando il comportamento del governo francese”, si legge in una nota.

“L’Arctic Sunrise era stata invitata dal Ministero degli Affari Esteri francese a partecipare al “One Ocean Science Congress” e alla parata delle meraviglie oceaniche prevista prima della Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani. Greenpeace avrebbe voluto consegnare ai politici presenti alla conferenza le firme di tre milioni di persone che chiedono una moratoria sulle attività estrattive in alto mare, il cosiddetto Deep Sea Mining”, continua il comunicato.

“Il tentativo delle autorità francesi di mettere a tacere le voci critiche in vista della Conferenza ONU sugli oceani è chiaramente una decisione politica ed è assolutamente inaccettabile. Da sempre Greenpeace e le sue navi si adoperano in modo pacifico per proteggere gli oceani”, ha dichiarato Mads Christensen, direttore esecutivo di Greenpeace International. “L’Arctic Sunrise ha evidenziato l’incapacità del governo francese di tutelare efficacemente le sue Aree Marine Protette – dove la pesca a strascico è ancora consentita – e per questo siamo stati puniti. Ma non saremo messi a tacere”.

“Nizza doveva essere la prima tappa della spedizione dell’Arctic Sunrise nel Mediterraneo. Dopo la Francia, la nave di Greenpeace navigherà nei mari italiani per denunciare gli impatti della crisi climatica sulle persone e sugli ecosistemi marini, la cui straordinaria biodiversità è minacciata dalle temperature sempre più elevate dell’acqua, oltre che da inquinamento, pesca e allevamenti ittici intensivi. Prima di proseguire il suo viaggio verso la Croazia e la Grecia, il 21 e il 22 giugno l’Arctic Sunrise farà tappa a Venezia con un calendario di attività aperte al pubblico”, conclude la nota.