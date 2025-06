Francia nella morsa del caldo record: 84 dipartimenti in allerta arancione

MeteoWeb

La Francia si prepara ad affrontare un’ondata di caldo senza precedenti, con 84 dipartimenti posti in allerta arancione e temperature che in alcune aree supereranno i +40°C. L’eccezionale estensione geografica di questa ondata, che si protrarrà almeno fino a metà settimana, ha spinto le autorità a un livello di vigilanza elevatissimo.

Secondo Météo France, l’intero territorio francese, ad eccezione della costa della Manica e dei confini con Belgio e Germania, vedrà le temperature superare i +34°C. Un’estensione geografica di questo tipo “non è mai stata vista prima“, ha dichiarato ad AFP Agnes Pannier-Runacher, Ministro francese per la Transizione ecologica. Il precedente record risaliva al 23 luglio 2019, quando 81 dipartimenti erano stati posti sotto vigilanza arancione per ondate di calore.

Già da ieri il caldo si è fatto sentire su gran parte del Paese, con massime tra i +35°C e i +38°C nel Sud e picchi di +40°C nel Sud del Mediterraneo. L’ondata di calore “intensa” interesserà oggi 84 dipartimenti, rispetto ai 73 di ieri, con il suo culmine previsto per domani e mercoledì. In questi giorni si attendono massime di +41°C e “minime molto elevate, tra 20 e 24°C o anche un po’ più alte a livello locale“, come specificato da Météo France.

L’emergenza climatica ha portato a una riunione di crisi interministeriale tenutasi domenica sera a Beauvau. L’incontro, presieduto dal Ministro degli Interni Bruno Retailleau, è servito a “rivedere tutte le istruzioni“, in particolare per quanto riguarda la salute pubblica. Al termine della riunione, il Ministro del Lavoro Catherine Vautrin ha esortato le aziende a “proteggere i dipendenti” e ad adattare gli orari di lavoro, mentre il Ministro dell’Istruzione Elisabeth Borne ha ribadito le misure da adottare nelle scuole, inclusa la possibilità di tenere i bambini a casa.

Le autorità invitano scuole, aziende e cittadini a essere estremamente vigili e a seguire le raccomandazioni per affrontare al meglio questa eccezionale ondata di calore.