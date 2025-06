Francia, esplosione in gasdotto a Saint-Martin-de-Crau | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La scorsa notte, intorno alle 3, un gasdotto di metano è esploso in Francia, tra Saint-Martin-de-Crau e Entressen, nella zona delle Bocche del Rodano, un dipartimento della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. L’esplosione ha generato un incendio con fiamme alte diversi metri e un boato continuo. Cinque ettari di terreno agricolo sono stati coinvolti dalle fiamme.

Sono intervenuti 180 pompieri con 56 mezzi, supportati da squadre specializzate nel rischio chimico. Non sono stati rilevati rischi tossici. In via precauzionale, 120 persone residenti nelle vicinanze sono state evacuate, 47 delle quali hanno trovato rifugio nella sala comunale, compresi 7 bambini. Due persone sono state trasportate in ospedale per inalazione di fumo.

La strada dipartimentale 5 è stata chiusa e la linea ferroviaria Miramas-Avignon temporaneamente sospesa. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma fortunatamente non si registrano vittime.