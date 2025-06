La Francia inaugura il suo primo parco eolico galleggiante, un gigante nel Mediterraneo

MeteoWeb

Al largo di Port-de-Bouc, in Francia, è stato ufficialmente messo in servizio “Provence Grand Large”, il primo parco eolico galleggiante del Paese e il più potente finora realizzato. Tre imponenti turbine eoliche, alte 174 metri sopra le onde e invisibili dalla costa a 17 km di distanza, rappresentano un passo significativo per la Francia nella produzione di energia eolica offshore.

Christine de Jouette, direttrice del parco eolico per EDF Power Solutions, ha evidenziato la potenza complessiva di 25 megawatt, sufficiente a rifornire di elettricità una città di 45mila abitanti per un anno. La tecnologia galleggiante è particolarmente adatta al Mediterraneo, dove i fondali marini raggiungono rapidamente profondità elevate, rendendo impraticabili le turbine tradizionali ancorate al fondale. Questo sistema, che funziona come un “pendolo rovesciato”, garantisce stabilità anche in presenza di vento e onde forti.

Nonostante l’inaugurazione sia avvenuta in una giornata di caldo torrido con assenza di vento, le aspettative sono alte. La regione è infatti “benedetta” da venti forti e costanti (come il Maestrale) e un fondale marino ideale per gli ancoraggi, permettendo una produzione energetica prevedibile.

Con un investimento totale di 300 milioni di euro e una concessione di 40 anni, “Provence Grand Large” ha già immesso 30 gigawatt/ora nella rete elettrica da novembre 2024. Il successo di questo progetto pilota apre la strada a futuri sviluppi, con EDF Power Solutions che ha già vinto appalti per altri due parchi eolici galleggianti nel Golfo di Fos. La Francia, con i suoi 2.800 km di costa, punta a diventare un leader in questa tecnologia ancora in evoluzione, consolidando la sua posizione nel panorama energetico rinnovabile.