Francia, test per un nuovo sistema di artiglieria a razzo: è l’alternativa europea all’HIMARS USA

La Francia prevede di testare un sistema di artiglieria a razzo sviluppato a livello nazionale entro la metà del 2026 come alternativa al sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità degli Stati Uniti, HIMARS, con una mossa che potrebbe aprire opzioni per gli alleati che cercano una capacità europea, riferisce il Defense News. La Direzione Generale degli Armamenti francese sta cercando di identificare le soluzioni tecniche che consentiranno un lancio dimostrativo nel giro di un anno, ha detto l’agenzia per gli appalti della difesa a Defense News in una risposta scritta alle domande. La DGA sta lavorando con un consorzio di Safran e MBDA e un altro di Thales e ArianeGroup per sviluppare una capacità di attacco tattico nel raggio di 150 chilometri.