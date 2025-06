Il Fraunhofer alla Paris Air Show 2025: innovazione sostenibile per il futuro dell’aerospazio

MeteoWeb

Dal 16 al 22 giugno 2025, la Fraunhofer-Gesellschaft sarà protagonista al Paris Air Show, uno degli eventi più prestigiosi al mondo nel settore aerospaziale. All’interno dello stand collettivo dell’Associazione tedesca dell’industria aerospaziale (BDLI) (stand 2C-C358), verranno presentate 21 innovazioni tecnologiche provenienti da 10 diversi istituti Fraunhofer, a dimostrazione dell’eccellenza tedesca nella ricerca applicata. L’obiettivo è duplice: rafforzare l’industria e promuovere soluzioni orientate alla sostenibilità ambientale e alla protezione del clima, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

“L’industria aerospaziale è all’avanguardia dell’innovazione tecnologica, con il potenziale di trasformare il settore dei trasporti e di affrontare le grandi sfide globali”, afferma Constantin Häfner, Vicepresidente esecutivo per la ricerca e il trasferimento tecnologico. “In un’epoca di cambiamenti climatici e tensioni globali, è fondamentale assumersi la responsabilità di sviluppare tecnologie rispettose del clima”.

Aviazione: leggerezza, automazione e materiali bio-based

Nell’ambito del progetto Multi Functional Fuselage Demonstrator (MFFD), i ricercatori Fraunhofer hanno realizzato la prima sezione al mondo di fusoliera in scala reale composta da polimeri rinforzati con fibra di carbonio termoplastici (CFRP), assemblata in modo completamente automatizzato. Il contributo Fraunhofer si è concentrato sulla saldatura longitudinale, aprendo la strada a una produzione più leggera e fino al 10% meno costosa. Il progetto è stato guidato da Airbus con il contributo di circa 40 partner internazionali all’interno del programma Clean Sky 2.

In collaborazione con il Centro ZAL di Amburgo, Fraunhofer presenterà RAFINESS Bin, un vano bagagli riciclabile prodotto tramite manifattura additiva robotizzata. Grazie a un processo semi-automatizzato, l’innovazione permette di ridurre i costi, il tempo e l’impatto ambientale: si passa da sette materiali a due soli, oltre il 50% dei quali è bio-based.

Spazio: comunicazione quantistica e tutela della fauna

Il progetto GAIA utilizza satelliti per monitorare popolazioni animali, come i grandi uccelli rapaci, tramite tag intelligenti dotati di IA a bordo. I dati raccolti — tra cui accelerazione e immagini — vengono analizzati direttamente dai dispositivi, che comunicano tra loro in sciami intelligenti per condividere i carichi di calcolo. L’informazione viene trasmessa tramite il protocollo mioty® ai satelliti, che la inoltrano a terra. Questo approccio consente di prevenire epidemie e può essere applicato anche a flotte di droni cooperanti.

CubEniK – Mini satellite per comunicazioni quantistiche

Grande quanto una scatola da scarpe, CubEniK è un satellite progettato per la comunicazione quantistica sicura. Genera milioni di coppie di fotoni entangled al secondo, abilitando la trasmissione di chiavi quantistiche tra stazioni di terra distanti fino a 300 km. Il progetto, guidato dal Fraunhofer IOF, è pensato per enti pubblici e aziende con esigenze di sicurezza elevata, e viene sviluppato insieme a Quantum Optics Jena GmbH e SpaceOptix GmbH.