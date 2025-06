Fuga di gas, chiusa la statale Valsugana nel vicentino

MeteoWeb

A causa di una fuga di gas, in via precauzionale è chiusa al traffico la SS47 “della Valsugana” nel Comune di Rosà, in provincia di Vicenza. è quanto comunica ANAS. Il traffico viene deviato sulla viabilità comunale, con indicazioni sul tratto interessato. La perdita è stata segnalata alle ore 17 di ieri. La squadra dei vigili del fuoco di Bassano del Grappa (Vicenza) è intervenuta dopo varie segnalazioni dei residenti in zona. I tecnici Italgas erano già intervenuti sullo stesso tratto di strada ieri per un’altra perdita: perciò si ipotizza la presenza di una sacca di metano nel sottosuolo. La SS47 rimane chiusa fino alla messa in sicurezza del sito. Sul posto anche Carabinieri e personale ANAS.