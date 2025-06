Fumo a bordo: atterraggio d’emergenza in Austria per un volo Budapest-Lione, cosa è successo

MeteoWeb

Un volo EasyJet in servizio tra Budapest, Ungheria, e Lione, in Francia, ha effettuato un atterraggio di emergenza in Austria a causa della presenza di fumo a bordo. L’aereo trasportava 143 passeggeri e sei membri dell’equipaggio. I servizi di emergenza sono stati allertati poco prima delle 15 e tutti i passeggeri sono stati evacuati in sicurezza dopo l’atterraggio all’aeroporto di Graz. Non ci sono stati feriti, ha dichiarato la compagnia aerea low-cost britannica. EasyJet ha affermato che il dirottamento è stata una misura precauzionale di routine e ha attribuito l’odore di fumo a un “problema tecnico”.