Fumo: in Francia scatta il divieto in spiagge, parchi e aree frequentate dai bambini

In Francia entra in vigore un nuovo decreto che amplia il divieto di fumo in numerosi spazi pubblici all’aperto. Da domani sarà proibito fumare su spiagge, nei parchi, nei giardini pubblici e sotto le pensiline degli autobus. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e riportato da Bfmtv, ha l’obiettivo di tutelare i più piccoli dal fumo passivo. Niente sigarette nemmeno nei pressi di piscine, scuole e biblioteche, sebbene le aree esatte saranno definite da una successiva ordinanza ministeriale. Il Ministro della Salute Catherine Vautrin aveva già annunciato a fine maggio che la misura avrebbe colpito i luoghi frequentati da bambini.

Il decreto, tuttavia, non menziona i dehors di bar e ristoranti né include esplicitamente le sigarette elettroniche. La Francia rafforza così la sua politica anti-tabacco puntando su prevenzione e salute pubblica.