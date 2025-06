Fuoristrada sotto le Stelle: l’evento tra motori, scienza e cielo stellato 

MeteoWeb

Sabato 7 giugno 2025, l’Area Test dell’Associazione Fuoristrada 4×4 Club Sarzana (Via Ghiarretolo, SP) si trasformerà in uno scenario unico dove avventura, astronomia e divertimento si incontrano per dare vita a “Fuoristrada sotto le Stelle”, un evento pensato per famiglie, appassionati di motori e amanti del cielo. Organizzata dal 4×4 Club Sarzana in collaborazione con l’Associazione Astrofili Spezzini, la giornata promette emozioni forti su quattro ruote, esperienze scientifiche coinvolgenti per i più piccoli e suggestive osservazioni astronomiche notturne.

Programma completo della giornata

Ore 15:30 – Inizio attività fuoristrada. Percorsi off-road con gli istruttori del 4×4 Club Sarzana a bordo di fuoristrada, per provare l’ebbrezza dell’avventura in sicurezza.

Ore 18:30 – Laboratori per bambini e osservazione del Sole. Attività scientifiche divertenti per i più piccoli e osservazione solare guidata con strumenti speciali grazie agli Astrofili Spezzini.

Ore 20:00 – Apertura area food & drink. Cibo e bevande selezionate in un’atmosfera rilassata, perfetta per ricaricare le energie prima del gran finale.

Ore 21:00 – Osservazione astronomica notturna. Telescopi puntati su Luna, galassie, ammassi e nebulose, con spiegazioni guidate dagli astrofili. Previsti momenti dedicati anche ai più piccoli.