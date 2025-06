Il futuro dell’Appennino: un convegno per riflettere su cambiamenti e prospettive delle montagne italiane

MeteoWeb

Sabato 5 luglio alle ore 9:30, presso il Palasologno in Via Campo Croce 2 a Sologno (RE), si terrà il convegno: “IL FUTURO DEL NOSTRO APPENNINO”. L’evento, organizzato dalla Proloco di Sologno, in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, il Comune di Villa Minozzo, Legacoop Emilia Ovest, Assicoop,BCC EmilBanca, intende essere un momento di riflessione sui cambiamenti socio-economici e demografici in atto nelle montagne italiane alla luce dei dati evidenziati dalla pubblicazione del Libro Bianco sulla Montagna.

9.30 SALUTI ISTITUZIONALI

Elio Ivo Sassi, Sindaco di Villa Minozzo

INTRODURRE

Giuseppe Bonacini, Sociologo

INTERVENTI