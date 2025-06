Futuro del legno: filiera, sostenibilità e sfide globali al centro di un convegno

MeteoWeb

Venerdì 4 luglio alle ore 17:30, presso il Ristorante Il Panoramico a Ponte di Legno (BS), si terrà l’evento: “LE PRIME LAVORAZIONI DEL LEGNO DELLA LOMBARDIA SI INCONTRANO – Ci sarà abbastanza legno in futuro?”. Il convegno, organizzato da Conlegno, consorzio senza scopo di lucro nato con l’intento di tutelare il patrimonio forestale e la biodiversità, sarà dedicato alle prime lavorazioni del legno e avrà come obiettivo quello di conoscere, valorizzare e certificare la materia prima e la filiera, per una gestione forestale sostenibile.

Tiziano Maffezzini, Presidente Uncem Lombardia

Nicola Semeraro, Presidente di Rilegno

Anna Giorgi – Responsabile del Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano

INTERVENTI