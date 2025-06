Gas, la percentuale di riserve negli impianti di stoccaggio europei

MeteoWeb

Le riserve di gas negli impianti di stoccaggio di gas europei hanno superato il 49%, secondo i dati di Gas Infrastructure Europe (GIE). Tuttavia, l’importazione di GNL da parte dei paesi dell’UE ha raggiunto un livello record a maggio. Secondo il GIE, il 2 giugno il gas immesso negli impianti UGS nei paesi dell’UE ammontava a 391 milioni di metri cubi (m3). Il prelievo è sceso a 17 milioni di metri cubi (m3). I volumi di gas negli impianti UGS ammontano a 54 miliardi di metri cubi (m3), il 30% in meno rispetto all’anno precedente. Gli impianti europei sono attualmente pieni al 49,2% (10,81 punti percentuale in meno rispetto alla media degli ultimi cinque anni alla stessa data), rispetto al 70,4% dell’anno precedente. Le importazioni di GNL in Europa hanno raggiunto il massimo storico a maggio (12,75 miliardi di metri cubi). Gli impianti di rigassificazione del gas liquefatto sono ora carichi al 52% della loro capacità.