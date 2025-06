Geoinformazione: e-GEOS svilupperà servizi innovativi per Roma Capitale

MeteoWeb

Il Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale ha assegnato a un consorzio guidato da Almaviva, in qualità di mandataria, e composto da e-GEOS – società di Agenzia Spaziale Italiana (20%) e Telespazio (80%) del Gruppo Leonardo – Intellera Consulting, Geosystems e Tecninf, la gestione e innovazione di alcuni sistemi informativi di Roma Capitale, tra cui GeoRoma. Il contratto, della durata di tre anni, prevede la realizzazione di una piattaforma tecnologicamente avanzata per l’accesso a un ecosistema di dati geospaziali.

e-GEOS si occuperà dell’implementazione di banche dati innovative alimentate da dati satellitari e aerei, radar e ottici, che forniranno informazioni chiave per una serie di processi decisionali relativi alla gestione del territorio. Tra questi, le ortofoto ad altissima risoluzione, il modello digitale della superficie terrestre (Digital Twin), la mappatura delle aree verdi, l’individuazione di aree a priorità di intervento in zone di maggiore anomalia termica ed il fenomeno delle ondate di calore, l’analisi ex post di eventi climatici critici o la gestione di grandi eventi.

Attraverso la piattaforma GeoRoma sarà possibile accedere e navigare con semplicità il ricco patrimonio di informazioni territoriali e dati geospaziali acquisiti e prodotti all’interno dei Dipartimenti di Roma Capitale, ad uso dell’Amministrazione, degli operatori pubblici e privati e dei cittadini, secondo una logica di Open Data. L’infrastruttura all’avanguardia e i servizi innovativi di GeoRoma costituiranno, inoltre, la base di riferimento cartografica del Piano Smart City e del gemello digitale di Roma Capitale.

“Lo Spazio rappresenta oggi un alleato strategico per le città: l’analisi dei dati satellitari consente di sviluppare soluzioni smart per interpretare la crescente complessità dei contesti urbani, semplificarne la gestione quotidiana e affrontare in modo efficace le sfide globali legate allo sviluppo sostenibile e alla resilienza climatica”, ha commentato Milena Lerario, Amministratore Delegato di e-GEOS. “In e-GEOS, in linea con la visione del Gruppo Leonardo che nel suo piano industriale ha dato grande rilievo agli investimenti nel dominio della osservazione della Terra e la convergenza con le tecnologie digitali, siamo fortemente impegnati nello sviluppo di strumenti tecnologici innovativi a supporto dei cittadini e delle amministrazioni. Siamo lieti e orgogliosi di mettere le nostre competenze e il nostro know-how al servizio di Roma Capitale, contribuendo alla sua trasformazione urbana e sostenibile”.