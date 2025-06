Mondiale per club, chi è Georgi Minoungou: il calciatore dei Seattle Sounders che gioca con un solo occhio

MeteoWeb

Una storia di determinazione e coraggio ha catturato l’attenzione degli appassionati di calcio di tutto il mondo durante il Mondiale per club. Protagonista è Georgi Minoungou, attaccante esterno dei Seattle Sounders, che nonostante la completa perdita della vista all’occhio sinistro ha realizzato il sogno di calcare i campi internazionali. Il giovane ivoriano di 22 anni, entrato nei minuti finali della sfida contro l’Atlético Madrid, rappresenta un simbolo di forza e coraggio. La partita, disputata al Lumen Field di Seattle, valevole per la seconda giornata della fase a gironi del torneo, contro la formazione allenata da Diego “Cholo” Simeone, si è conclusa sul risultato di 1-3 a favore degli spagnoli.

Minoungou ha raccontato in un’intervista a Marca il momento più difficile della sua carriera: la perdita della vista all’occhio sinistro a causa di un’infezione durante la preparazione estiva del 2023 in Spagna. “Era la mia opportunità per ottenere un contratto con la prima squadra e poi… non so cosa sia successo. Dopo ogni allenamento il mio occhio peggiorava, finché non ho dovuto operarmi”, ha spiegato.

Tornato negli Stati Uniti, il calciatore ha affrontato un intervento chirurgico nel tentativo di salvare l’occhio, ma ha perso la vista. Nonostante ciò, non ha mai pensato di abbandonare il calcio: “il mio occhio sinistro non funziona, ma continuo a lavorare. Ho un occhio solo, ma posso fare meglio di chi ne ha due, perché questa è la mia mentalità”, ha dichiarato con fermezza.

L’allenatore dei Sounders, Brian Schmetzer, ha grande fiducia nel giovane talento, definendolo “un giocatore emozionante e divertente da vedere”, con “un tocco di arroganza nel dribbling” che secondo il tecnico mancava alla squadra. Minoungou non è solo un calciatore, ma un esempio di tenacia e ispirazione per chiunque affronti delle difficoltà. La sua prestazione in un palcoscenico così importante come il Mondiale per club rappresenta un traguardo straordinario, ottenuto grazie alla forza di volontà e alla passione per il calcio.