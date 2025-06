Germania, incendio divampa in grattacielo: imponente colonna di fumo su Berlino | FOTO

MeteoWeb

Un incendio è divampato in un cantiere situato su un grattacielo all’angolo tra Kurfürstenstrasse e Urania, nel quartiere centrale di Mitte a Berlino, secondo quanto riportato da BZ e Bild. Un’enorme colonna di fumo è visibile da diverse zone della città. Il rogo sembra essere partito dal tetto dell’edificio, ma al momento non sono note le cause né se ci siano persone ferite. I vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento delle fiamme, con circa 90 operatori intervenuti sul posto, come confermato da un portavoce al Tagesspiegel. Un giornalista di Bild presente nelle vicinanze ha riferito di aver udito 3 forti esplosioni, avvenute a intervalli di uno o due minuti l’una dall’altra, che hanno generato onde d’urto percepite anche negli edifici circostanti.