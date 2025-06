Germania, il cambio di rotta: linee elettriche aeree per risparmiare miliardi

MeteoWeb

Un cambio di rotta nella costruzione della rete elettrica in Germania potrebbe generare risparmi per miliardi di euro. Tim Meyerjürgens, amministratore delegato del gestore di rete Tennet, ha dichiarato all’agenzia di stampa tedesca Dpa che da tempo si chiede di sostituire la priorità dati ai cavi interrati con un approccio che privilegia invece le linee aeree per i progetti di corrente continua. “Il riavvio delle procedure di autorizzazione per i progetti centrali di ampliamento della rete offre ora l’opportunità di correggere il rotta in tempo utile e puntare decisamente sulle linee aeree anziché sui cavi interrati”, ha spiegato Meyerjürgens. Solo nei prossimi tre progetti in corrente continua – OstWestLink, SuedWestLink e NordWestLink – si potrebbe risparmiare almeno 20 miliardi di euro. “A medio termine, questo potrebbe ridurre i costi di trasmissione di un centesimo per chilowattora”, ha aggiunto.

Le tariffe di rete, pagate anche dai consumatori privati, finanziano tra l’altro l’espansione della rete elettrica. Un portavoce dell’Autorità federale per le reti (Bundesnetzagentur) ha precisato che i potenziali risparmi per le nuove linee OstWestLink, SuedWestLink e NordWestLink ammonterebbero a circa 16,5 miliardi di euro, pur sottolineando che un passaggio alle linee aeree ritarderebbe la pianificazione di questi progetti, finora concepiti per cavi interrati. Il gestore di rete Amprion si è invece espresso con cautela sulla fine della priorità ai cavi interrati, introdotto nel 2016 per le linee in corrente continua con l’obiettivo di aumentare l’accettazione pubblica dell’espansione della rete, nonostante i cavi interrati siano significativamente più costosi delle linee aeree.