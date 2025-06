Germania verso una stretta su Nord Stream 2: Berlino valuta una modifica alla legge per bloccare acquisizioni straniere

MeteoWeb

La Germania sta valutando la possibilità di modificare la propria legge sul commercio estero per impedire l’acquisizione della società che gestisce i gasdotti Nord Stream 2, nell’ambito degli sforzi di Berlino per impedire qualsiasi ripresa delle importazioni di gas russo. Per decenni la Germania ha fatto affidamento sul gas russo a basso costo, ma dallo scoppio del conflitto in Ucraina, ha cercato delle alternative. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che garantirà che il Nord Stream 2 non entrerà in funzione, ma per ora la Germania non dispone di mezzi legali per impedire la vendita degli asset, di proprietà di Gazprom. Il sistema di gasdotti Nord Stream comprende due doppie condotte attraverso il Mar Baltico fino alla Germania ed è stata la principale via di accesso del gas russo in Europa, in grado di trasportare 110 miliardi di metri cubi di gas all’anno.

Il secondo collegamento, il Nord Stream 2, è stato completato nel 2021, ma non è mai entrato in funzione a causa del deterioramento delle relazioni tra Russia e Occidente, e nel 2022 è stato colpito da alcune esplosioni, che hanno lasciato intatta una delle sue due linee.

La società Nord Stream 2, con sede in Svizzera, è stata oggetto di procedure di insolvenza che potrebbero portare alla vendita di asset. Nel novembre scorso il Wall Street Journal ha riportato che l’investitore statunitense Stephen P. Lynch stava tentando di acquisire Nord Stream 2, notizia smentita dal governo russo. In una risposta parlamentare del 24 giugno, il Ministero dell’Economia tedesco ha affermato che il governo sta discutendo di un possibile emendamento alla legge sul commercio estero, poiché attualmente non prevede alcuna revisione degli investimenti in caso di acquisizione. L’ex segretario di Stato del Ministero dell’Economia e deputato dei Verdi Michael Kellner ha affermato che il governo deve colmare questa lacuna. “I gasdotti in Germania o in Europa non appartengono alle mani di aziende russe o americane”, ha spiegato. Gazprom non ha rilasciato dichiarazioni.