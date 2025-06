Giappone, eruzione esplosiva del vulcano Sakurajima: nube a 3.500 metri | VIDEO

MeteoWeb

Oggi si è verificata un’eruzione esplosiva del vulcano Sakurajima, in Giappone, con il fumo che si è alzato fino a 3.500 metri dal cratere. Il livello di allerta eruzione rimane a 3, ma l’Osservatorio Meteorologico invita alla cautela in quanto si prevede una caduta di cenere “moderatamente intensa” a Sakurajima. Inoltre, si prevedono “piccole quantità” di cenere nelle città di Kanoya, Tarumizu, Kirishima, Aira, Soo e Shibushi, così come in alcune zone della prefettura di Miyazaki.

Secondo l’Osservatorio Meteorologico Regionale di Kagoshima, un’eruzione esplosiva si è verificata sul cratere sommitale del Monte Minami-dake di Sakurajima intorno alle 16:10 locali di oggi, domenica 1 giugno. È stato inoltre confermato che grandi rocce vulcaniche sono state lanciate da 800 a 1.100 metri dal cratere.

Poiché il vulcano continua a espandersi e la quantità giornaliera di gas vulcanico emesso è molto elevata, l’osservatorio ritiene che l’attività eruttiva continuerà con una forte intensità.

Nel frattempo, il livello di allerta per le eruzioni rimane a 3 e l’osservatorio invita a prestare attenzione alla presenza di grandi bombe vulcaniche e flussi piroclastici provenienti dall’eruzione entro un raggio di circa due chilometri dal cratere sommitale di Minami-dake e dal cratere Showa.