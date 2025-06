Giappone, eseguito per la prima volta test missilistico in patria

MeteoWeb

L’esercito giapponese ha annunciato di aver effettuato per la prima volta un test missilistico sul territorio giapponese. Il lancio di prova del missile terra-nave a corto raggio Type-88 è stato eseguito presso il poligono antiaereo di Shizunai, situato sull’isola principale più settentrionale del Giappone, Hokkaido, nella giornata di martedì 24 giugno. All’esercitazione ha partecipato la Prima brigata d’artiglieria delle forze di autodifesa terrestri giapponesi, con circa 300 soldati coinvolti nel lancio contro una barca senza equipaggio, situata a circa 40km al largo della costa meridionale di Hokkaido, secondo quanto riferito dai funzionari.

Il test è stato condotto mentre il Giappone accelera il suo rafforzamento militare con l’obiettivo di acquisire capacità di contrattacco come deterrente nei confronti della Cina. Il Giappone prevede di schierare missili da crociera a lungo raggio, tra cui i Tomahawk, a partire dalla fine di quest’anno.

In passato, il Giappone aveva effettuato test missilistici all’estero, anche nei territori dei suoi partner in materia di difesa, come Stati Uniti e Australia.