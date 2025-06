Giappone, il vulcano Shinmoedake erutta per la prima volta dal 2018 | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Lo Shinmoedake, un vulcano nella catena montuosa al confine tra le prefetture di Kagoshima e Miyazaki, in Giappone, è entrato in eruzione oggi, domenica 22 giugno, segnando la sua prima eruzione dal 2018. L’Agenzia Meteorologica Giapponese (JMA) ha riferito che l’eruzione si è verificata intorno alle 16:37 ora locale, emettendo una colonna di cenere a oltre 500 metri sopra il cratere. Il fumo si è spostato verso est, in direzione della prefettura di Miyazaki. Al momento, non sono state segnalate grandi bombe vulcaniche, flussi piroclastici o significative perturbazioni atmosferiche al di fuori dell’area immediatamente sommitale.

Il livello di allerta vulcanica 2, che limita l’accesso in prossimità del cratere, rimane in vigore per la regione. Le autorità raccomandano cautela entro un raggio di 2km dal cratere a causa del rischio di grandi rocce vulcaniche e flussi piroclastici entro circa 1 chilometro. Si raccomanda ai residenti di prestare attenzione, soprattutto nella zona sottovento, dove cenere e piccole pietre potrebbero essere trasportate anche per lunghe distanze.

Al momento, non sono stati segnalati ordini di evacuazione né interruzioni significative nelle città circostanti, e le autorità aeronautiche non hanno annunciato alcun impatto sul traffico aereo.

I bollettini meteorologici e governativi locali segnalano che potrebbero verificarsi lievi cadute di cenere sottovento al vulcano. Tutti i trasporti pubblici, le scuole e le attività agricole rimangono regolarmente operativi, con avvisi pubblici standard in vigore per l’eventuale pulizia delle ceneri e la protezione delle vie respiratorie.

Il Monte Shinmoedake fa parte del più ampio gruppo vulcanico di Kirishimayama ed è noto per la sua attività esplosiva intermittente. Il precedente episodio eruttivo si è verificato nel 2018, quando il vulcano ha prodotto pennacchi di cenere alti fino a 2.600 metri e ha depositato tefra a diversi chilometri dalla bocca vulcanica.