Giorgia Meloni: “abbiamo difeso le imprese da una transizione ecologica rigida e ideologica”

“Abbiamo difeso le nostre imprese da quella declinazione eccessivamente rigida e ideologica della transizione ecologica, che si è rivelata drammatica per la competitività europea e insostenibile dal punto di vista sociale e occupazionale”, così il premier Giorgia Meloni, intervenendo con un video messaggio al festival dei giovani imprenditori. “Il governo ha scelto di essere al vostro fianco e di impegnarsi per mettere ognuno di voi nelle condizioni di lavorare al meglio delle vostre possibilità. Lo abbiamo dimostrato – ricorda – incentivando le imprese che assumono e investono, creando un ambiente in grado di favorire gli investimenti italiani ed esteri, intervenendo con le risorse a disposizione per fronteggiare il caro energia e gettando le basi per una nuova politica energetica che possa risolvere strutturalmente il problema al fine di favorire la competitività del sistema Italia sui mercati internazionali”.