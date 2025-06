Giornata della Marina: celebrazioni a Genova con l’Americo Vespucci

MeteoWeb

La Marina Militare celebra quest’anno la Giornata della Marina nel porto di Genova, in ricordo dell’Azione di Premuda del 10 giugno 1918. In quella storica occasione, i motoscafi anti sommergibile 15 e 21, guidati dal capitano di corvetta Luigi Rizzo, affondarono la corazzata austro-ungarica Szent Istvan, bloccando un’incursione nemica contro il dispositivo antisommergibile alleato nel Canale d’Otranto.

In occasione della celebrazione si concluderà anche il Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci, partito proprio da Genova il 1° luglio 2023. La storica nave scuola ha toccato 5 continenti, 30 Paesi e 35 porti in tutto il mondo, di cui 18 nel Mar Mediterraneo. Ideato dal ministro della Difesa Guido Crosetto e sostenuto da 12 ministeri, il tour ha combinato l’attività di addestramento e diplomazia navale con la promozione delle eccellenze italiane. Attraverso il Villaggio IN Italia, sono stati portati all’estero i valori culturali, storici, innovativi, gastronomici, scientifici e tecnologici del nostro Paese.

Nave Amerigo Vespucci sarà ormeggiata nel porto di Genova dal 10 al 15 giugno, offrendo l’occasione di celebrare insieme questo importante anniversario.