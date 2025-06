Giornata Mondiale degli Oceani: “Meraviglia: Sosteniamo ciò che ci sostiene”

MeteoWeb

Domenica 8 giugno è la Giornata Mondiale degli Oceani, un’occasione per celebrare e sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi che riguardano gli oceani del mondo. Il tema della Giornata Mondiale degli Oceani 2025 è “Meraviglia: Sostenere ciò che ci sostiene“, che, secondo gli organizzatori dell’evento, mira a celebrare la meraviglia e lo stupore che l’oceano ispira in noi e l’importante ruolo che la meraviglia svolge nell’incoraggiare la curiosità, la conoscenza scientifica, l’esplorazione e l’innovazione. Un grande evento si terrà a Nizza, in Francia, oggi, in vista della Conferenza ONU sugli Oceani del 2025, che si terrà dal 9 al 13 giugno 2025.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla Giornata Mondiale degli Oceani e sulle questioni più importanti che gli oceani di tutto il mondo devono affrontare oggi.

Cos’è la Giornata Mondiale degli Oceani?

L’8 giugno di ogni anno dal 1992, le Nazioni Unite (ONU) hanno istituito una giornata speciale per celebrare l’importanza degli oceani del mondo. La chiamano Giornata Mondiale degli Oceani. In tutto il mondo si svolgono eventi celebrativi e oltre 100 Paesi partecipano alle celebrazioni.

Nel 2020, l’evento ha invitato i leader mondiali a impegnarsi a proteggere il 30% dei nostri oceani entro il 2030, nella speranza che ciò contribuisca a combattere il cambiamento climatico e a proteggere la biodiversità marina.

Ogni anno viene adottato un tema diverso. L’anno scorso, il tema era “Risvegliare nuove profondità”, incentrato sul cambiamento del nostro rapporto con i mari per garantirne la salute e il benessere.

L’ONU organizza un evento dal vivo con ospiti speciali che discutono di argomenti che vanno dai mari allo spazio. A volte vengono invitati a parlare anche ospiti speciali, come l’attore Jason Momoa che interpreta Aquaman.

La Giornata Mondiale degli Oceani 2025

La Giornata Mondiale degli Oceani 2025 si terrà a Nizza, in Francia, per celebrare un momento globale di unità celebrando l’oceano come la più grande meraviglia del nostro pianeta. Il tema di quest’anno prepara il terreno per la Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani e invita i decisori a onorare questa meraviglia fondamentale quando ne determinano il destino.

Il momento simbolico vedrà la sfilata di imbarcazioni della Giornata Mondiale degli Oceani da Monaco a Nizza e l’alzabandiera in tutto il mondo. In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, la sfilata di imbarcazioni e l’alzabandiera saranno visibili dal porto di Nizza l’8 giugno dalle 15:00 alle 16:00 italiane.

Perché gli oceani sono minacciati?

Secondo una ricerca pubblicata nel 2023, gli oceani di tutto il mondo hanno raggiunto temperature record e il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato. L’aumento della temperatura del mare ha un impatto enorme sulla vita marina e molti animali e piante stanno faticando ad adattarsi.

Inquinamento da plastica

C’è anche il grande problema dei rifiuti di plastica negli oceani. Nel 2019, il World Wide Fund for Nature, la più grande organizzazione benefica al mondo per la fauna selvatica e la conservazione della natura, ha dichiarato che l’inquinamento da plastica sta causando un disastro ambientale. Oltre il 75% di tutta la plastica prodotta finora è già rifiuto. L’inquinamento da plastica uccide la fauna selvatica, danneggia gli ecosistemi naturali e contribuisce al cambiamento climatico.

Il problema della plastica è che la maggior parte di essa non è biodegradabile. Ciò significa che non marcisce, come la carta o il cibo, ma può rimanere nell’ambiente e impiegare centinaia di anni per decomporsi.

Ogni anno più di otto milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani di tutto il mondo. Secondo gli scienziati, si stima che circa 171 trilioni di pezzi di plastica galleggino negli oceani di tutto il mondo.