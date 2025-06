Giovane upupa salvata in Sila, trasferita al CRAS di Rende

MeteoWeb

Una giovane upupa salvata in Sila. Le guardie zoofile AK KRONOS – distaccamento di San Giovanni in Fiore, con a capo il Coordinatore Luigi Vizza e la collaborazione dell’operatore scelto Pietro Guarascio hanno salvato un giovane esemplare di upupa rinvenuto da cittadini in Sila nel territorio di San Giovanni in Fiore. L’uccello, specie particolarmente protetta è il simbolo della Lipu. L’animale è stato consegnato da Mimmo Caruso dopo le interlocuzioni con Gianluca Congi della Polizia Provinciale ed esperto in materia in quanto Vicepresidente della Società Ornitologica Italiana.

L’upupa è stata trasferita al CRAS di Rende per le cure del caso. Le guardie Ak Kronos di San Giovanni in Fiore collaborano attivamente con le istituzioni ed in particolare con la Polizia Provinciale di Cosenza per il recupero della fauna selvatica in difficoltà o ferita, fornendo un valido ausilio in più occasioni. Sono stati recuperati già un astore, diversi allocchi, rondoni ed altro, animali consegnati agli esperti del Centro Recupero Animali Selvatici Cipr di Rende (CS), nella persona di Antonio Iantorno. Il CRAS di Rende è attualmente l’unica struttura della provincia attrezzata e autorizzata per il recupero e il ricovero degli uccelli selvatici.