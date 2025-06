Gran Sasso, riprendono le ricerche di Giorgio Lanciotti

MeteoWeb

A 9 mesi dalla scomparsa di Giorgio Lanciotti sul Gran Sasso, riprendono le ricerche grazie all’alpinista Pasquale Iannetti e a un gruppo di volontari. Le operazioni si concentreranno sul Corno Grande, con esplorazioni dall’alto e dal basso, puntando alle zone più impervie. Lanciotti era scomparso durante un’escursione in solitaria il 24 settembre 2023, senza lasciare tracce. La famiglia non ha mai perso la speranza e ora si affida anche a due legali per chiarire l’operato dei soccorritori. La nuova fase delle ricerche inizierà la prossima settimana, con l’obiettivo di dare finalmente risposte ai suoi cari.