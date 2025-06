Grecia, incendio nell’Attica: case in fiamme, evacuati insediamenti | VIDEO

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco greci sono alle prese con un incendio scoppiato nella bassa vegetazione nella località di Palaia Fokaia, nell’Attica, circa cinquanta chilometri a sud di Atene. Secondo quanto riferisce l’emittente statale Ert, l’incendio è divampato intorno alle 12:35 nella zona di Thymari e sta bruciando anche alcune case, il cui numero non è ancora chiaro. Squadre dei Vigili del Fuoco e agenti di Polizia dell’Attica sudorientale stanno controllando le case porta a porta per verificare se all’interno ci siano delle persone e per esortarle ad allontanarsi, riporta Ert. Almeno sei persone sono state evacuate finora in sicurezza.

L’incendio si sta ora dirigendo verso la zona di Turkolimano e le autorità greche hanno ordinato ai residenti della zona di evacuare l’area e spostarsi verso Lavrio. Finora è stato l’ordine di evacuare quattro insediamenti nella zona.

Stando a Kathimerini, sul posto sono impiegati 90 Vigili del Fuoco con 28 veicoli, 8 aerei e 5 elicotteri.