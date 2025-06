Grecia, grande incendio sull’isola di Chios: insediamenti evacuati | FOTO

MeteoWeb

Un incendio è divampato in un’area boschiva vicino a Kofinas, sull’isola di Chios, in Grecia, provocando l’evacuazione di almeno 6 insediamenti. Ci sono tre fronti di fuoco separati e distanti, con venti estremamente forti. Gli elicotteri stanno operando nell’area. I residenti della zona di Agios Makarios Vrontados hanno ricevuto un avviso di emergenza alle 13.00 tramite il sistema 112, con l’indicazione di evacuare e dirigersi verso la spiaggia di Vrontados, come riporta il sito Ekathimerini. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione anche di altre zone come Paryfes, Gialourika, Panagia Voitheia, Agios Panteleimonas, Kastrominas. I residenti evacuati vengono trasportati al municipio dell’isola.