Greta Thunberg arrivata in Svezia dopo espulsione da Israele

L’attivista svedese per il clima Greta Thunberg è arrivata in Svezia a seguito dell’espulsione da Israele. È atterrata all’aeroporto Arlanda di Stoccolma nella serata di martedì, dopo uno scalo all’aeroporto di Parigi. La 22enne si trovava insieme ad altri 11 attivisti a bordo dell’imbarcazione Madleen della Freedom Flotilla Coalition diretta a Gaza con aiuti umanitari che è stata bloccata e sequestrata lunedì da Israele. Gli attivisti sono stati fermati da Israele e, dopo che la barca è stata portata nel porto israeliano di Ashdod, sono stati portati all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv per il rimpatrio, ma non tutti hanno accettato.