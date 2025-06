Guasto radar, TIM rompe il silenzio: la risposta al comunicato Enav

MeteoWeb

“Nel prendere atto del comunicato stampa di Enav, Tim precisa che la trasmissione dei dati viene garantita da sistemi ridondanti per cui, ove non funzioni un canale, se ne attiva un altro di backup”. È quanto si legge in una nota del gruppo, in replica al comunicato diffuso da Enav rispetto al guasto ai radar verificatosi ieri sera. Il gruppo conferma di “essere stato costantemente operativo per monitorare la situazione e garantire i livelli di affidabilità richiesti dal sistema sia per la componente di propria responsabilità contrattuale sia a supporto di Enav”. Inoltre, “nel rilevare che il funzionamento del radar dipende da diversi sistemi riferibili a differenti operatori e sulla base delle informazioni in nostro possesso, Tim si considera estranea ai fatti”. “Confidiamo che le analisi in corso stabiliranno la catena di responsabilità anche nell’ottica che l’accaduto non possa reiterarsi”, si conclude la nota.