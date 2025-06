Guerra Iran, lanciati missili contro base USA in Qatar: sirene anche in Bahrain e Kuwait | VIDEO

MeteoWeb

L’Iran ha lanciato missili contro una base americana in Qatar. Lo scrive il giornalista di Axios Barak Ravid, citando una fonte israeliana. Secondo fonti locali e internazionali, l’Iran ha lanciato sette missili balistici: sei diretti verso installazioni militari USA in Qatar, uno verso la base americana di Ain al-Assad nell’Iraq occidentale. Tutti i missili sono stati intercettati con successo dai sistemi di difesa aerea attivati nei vari Paesi coinvolti. A Doha sono stati attivati i sistemi di difesa aerea per contrastare la minaccia in arrivo, mentre nella base di Ain al-Assad le forze statunitensi hanno risposto prontamente all’allarme. In parallelo, le sirene d’allarme hanno suonato in Bahrain e Kuwait.

L’Iran ha attaccato “la più grande risorsa strategica americana nella regione”. Lo ha riferito l’esercito di Teheran in una nota nella quale conferma di aver “preso di mira la base statunitense di Al Udeid in Qatar con un devastante e potente attacco missilistico nell’ambito dell’operazione Besharat Fatah”. L’Iran ha coordinato gli attacchi alla base americana in Qatar con i funzionari dell’emirato del Golfo e ha informato in anticipo Doha sui raid per ridurre al minimo le vittime. Lo riferisce il New York Times, citando tre funzionari iraniani a conoscenza dei piani.

Secondo le fonti, l’Iran doveva simbolicamente contrattaccare gli Stati Uniti, ma allo stesso tempo farlo senza scatenare un’ulteriore escalation. Una strategia, fa notare il quotidiano americano, simile a quella adottata nel 2020, quando l’Iran avvisò l’Iraq prima di lanciare missili balistici contro una base americana nel Paese arabo per vendicare l’assassinio del generale Qassem Soleimani.

Uno stato di terrore, panico, ansia, paura, sudore e confusione si è verificato in un centro commerciale nella Capitale Doha. Missili vicino allo stadio che ha ospitato i Mondiali 2022.

Dalla tv iraniana: “è iniziata l’operazione missilistica contro le basi USA in Qatar e Iraq, denominata “Benedizione della Vittoria”.

La risposta del Qatar

“Il Qatar condanna con fermezza l’attacco alla base aerea di Al-Udeid da parte dei Guardiani della Rivoluzione iraniana. Consideriamo ciò una violazione flagrante della sovranità dello Stato del Qatar, del suo spazio aereo, del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite”. Lo scrive su X il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, sottolineando che l’emirato del Golfo “si riserva il diritto di rispondere direttamente in modo equivalente alla natura e alla portata di questa sfacciata aggressione, in conformità con il diritto internazionale”.

Il ministero della Difesa del Qatar ha dichiarato che le difese aeree del Qatar hanno “intercettato con successo” un attacco missilistico diretto alla base aerea di Al Udeid.

L'Iran lancia missile contro base USA in Qatar

Iran, lancio di missili in Qatar

Iran lancia missili, vista sullo stadio che ha ospitato i Mondiali