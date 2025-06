Guerra Iran, Trump sbotta con Medvedev: “basta minacce sul nucleare”

MeteoWeb

Donald Trump se la prende con Dmitry Medvedev che ieri ha detto che la Russia e altri Paesi sarebbero pronti a fornire “direttamente” testate nucleari all’Iran in risposta agli attacchi Usa. “La parola N (nuclear, ndr) non deve essere usata a caso. Deve essere per questo che Putin è il Boss”, ha sottolineato il Presidente americano in un post su Truth, dopo che in effetti il propagandista ora numero due del Consiglio di sicurezza in Russia spesso ne ha minacciato l’impiego (anche se per la verità anche Putin non si è risparmiato, anche se di certo con meno foga di quello che un tempo veniva considerato il suo delfino). “Se lo ha detto veramente ed è confermato, fatemelo sapere subito”, ha aggiunto ringraziando oltre che i piloti degli U-2 anche il capitano del sottomarino che ha lanciato i 30 Tomahawks “andati tutti perfettamente a segno” contro i siti nucleari iraniani.