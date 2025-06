Hassan Shlogoumi, le commoventi parole dell’Imam: “Scienza, conoscenza, storia: Israele è un miracolo, il mondo arabo si unisca”

MeteoWeb

L’Imam di Drancy (Parigi), Hassan Shlogoumi, è stupito da ciò che Israele sta attualmente facendo in Iran e ha pubblicato questa mattina una commovente lettera rivolta al popolo arabo. “Io, figlio di Ismaele, Imam, musulmano, uomo di Pace, presento qui la mia sincera testimonianza su questo popolo meraviglioso. Devo ammettere di credere nelle religioni e nei miracoli. Ma c’è qualcosa in questo popolo – il popolo di Israele – che mi fa sentire come se fosse, in effetti, un miracolo vivente“, ha esordito.

“Un popolo – ha continuato – che i Faraoni cercarono di annientare 3.000 anni fa… e fallirono. Un popolo che i Babilonesi cercarono di distruggere 2.500 anni fa… e fallirono. Un popolo che i Romani volevano annientare 2.000 anni fa… e fallirono. Un popolo che i nazisti distrussero 80 anni fa… senza riuscire a cancellarlo. Un popolo contro cui gli arabi combatterono cinque guerre per cancellarlo dalla mappa… e fallirono. Questo è un popolo piccolo di numero, ma con una forza unica, una benedizione divina. Ovunque metta mano, ha successo. Nella finanza, nel commercio, nella scienza, nella filosofia, nella letteratura… una terra deserta che l’ha trasformata in un paradiso, senza petrolio né gas, ma con libertà, democrazia, intelligenza e volontà“.

“Questa è una nazione che ha dato al mondo Einstein, Newton, Kafka, Karl Marx, Nietzsche, Spinoza, Freud… e molti altri che hanno lasciato il segno nell’umanità. Ci sono realtà che né la ragione né la logica possono spiegare. C’è una sola parola per definirle: miracolo. Per due anni e mezzo, questa nazione ha combattuto su cinque fronti. Dicevano che si stava stancando, che stava per crollare… eppure, sta sorprendendo il mondo aprendo un nuovo fronte contro un nemico iraniano che spaventa molti, anche tra i regimi arabi. Tuttavia, nonostante i suoi pochi numeri, ha il coraggio dei nobili, la saggezza dei profeti, la pazienza dei giusti e la determinazione dei sopravvissuti. Come potrebbe essere altrimenti, quando si sa che sono i discendenti di Abramo, Salomone, Davide, Mosè, Giacobbe, Giuseppe… e di 1523 profeti e messaggeri provenienti dai loro discendenti?”

“Questo è un popolo che ha portato il monoteismo e la fede in un solo Dio al mondo. Un popolo guidato da una sete di vita, lavoro, innovazione e continuità, che dura da oltre 4000 anni. In verità, non riesco a trovare un’altra parola per descriverlo se non: un popolo miracoloso. Se gli arabi avessero una visione chiara, sceglierebbero di unirsi a questo popolo, imparare da esso, collaborare con esso… Forse verrebbero contagiati dalla sua conoscenza, dalla sua saggezza, dal suo onore. Hassan Shlogoumi – Imam“.