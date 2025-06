Honda sorprende tutti: lanciato con successo razzo riutilizzabile

MeteoWeb

In un annuncio inaspettato, Honda ha comunicato di aver completato con successo il test di un razzo spaziale riutilizzabile sull’isola di Hokkaido, in Giappone. Si tratta del primo atterraggio controllato di un razzo da parte della casa automobilistica giapponese, che ha raggiunto un’altitudine di circa 300 metri prima di rientrare. Questo test segna una tappa fondamentale nel piano ambizioso di Honda, che punta a realizzare voli suborbitali entro il 2029. Già nel 2021, l’azienda aveva dichiarato di studiare tecnologie spaziali, ma senza ulteriori dettagli fino a questo recente sviluppo.

Utilizzando il know-how accumulato nella robotica e nei sistemi di guida autonoma, Honda sta cercando di applicare le sue competenze ingegneristiche anche al settore aerospaziale. Sebbene al momento non siano stati annunciati piani di commercializzazione, l’azienda prevede che l’aumento della domanda per “sistemi di dati nello Spazio” stimolerà la necessità di razzi per il lancio di satelliti.

Il settore spaziale giapponese è in fermento. L’agenzia JAXA e diverse startup, sostenute da fondi statali, stanno sviluppando tecnologie riutilizzabili. Anche Toyota, principale concorrente di Honda, ha investito nella startup Interstellar Technologies.

Honda si inserisce così in una nuova corsa allo Spazio, accanto a giganti come NASA e SpaceX, con l’obiettivo di trasformare l’accesso all’orbita bassa terrestre in un’impresa più sostenibile ed economica.