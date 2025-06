Dall’IA ai minerali critici: nuovi ambiti di cooperazione tra Italia e Canada

MeteoWeb

Il premier Giorgia Meloni e il primo ministro del Canada Mark Carney “hanno fatto il punto sull’attuazione della Roadmap Italia-Canada per una collaborazione rafforzata, che include l’istituzione di un Gruppo consultivo congiunto sull’Intelligenza artificiale, una Dichiarazione congiunta sulla cooperazione in materia di minerali critici e materie prime critiche, e azioni volte a rafforzare la cooperazione in materia di difesa, Spazio, scienza, tecnologia e innovazione, nonché la reciproca prosperità economica“: è quanto si legge in una dichiarazione congiunta dei 2 leader dopo l’incontro a margine del G7.

La dichiarazione conferma che “nei prossimi mesi verrà avviato un Dialogo sull’Energia tra Canada e Italia per rafforzare la cooperazione su minerali critici, energie convenzionali e pulite e idrogeno. Riconoscendo le sfide senza precedenti che il mondo si trova ad affrontare dal lancio della Roadmap lo scorso anno e la necessità di cogliere nuove opportunità“, Carney e Meloni “hanno annunciato un’ulteriore cooperazione” in diversi settori.

Si sono impegnati ad approfondire i legami commerciali e a diversificare gli scambi tra Canada e Italia. Ciò includerebbe l’organizzazione di missioni commerciali di alto livello per imprese e investimenti in settori prioritari come l’energia, la difesa e le infrastrutture. I 2 leader “hanno inoltre incoraggiato la ricerca di ulteriori opportunità di cooperazione tra organizzazioni italiane e canadesi in settori quali l’energia nucleare, l’idrogeno, l’intelligenza artificiale e il supercalcolo e la tecnologia quantistica“. Attendono “con interesse le proposte per i lavori futuri del Gruppo consultivo congiunto sull’Intelligenza artificiale sull’IA per la Salute e l’IA per la scienza“.