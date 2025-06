Il 29 giugno 1613 un incendio distruggeva il celebre Globe Theatre

MeteoWeb

Il 29 giugno 1613, durante una rappresentazione della tragedia Enrico VIII, il celebre Globe Theatre di Londra fu completamente distrutto da un incendio. Il rogo scoppiò in seguito a un effetto speciale andato male: l’esplosione di un cannone scenico accese accidentalmente il tetto di paglia del teatro, innescando un incendio devastante. Fortunatamente non ci furono vittime, ma l’edificio fu ridotto in cenere in pochi minuti.

Il Globe, costruito nel 1599 dalla compagnia The Lord Chamberlain’s Men, alla quale apparteneva William Shakespeare, era il cuore pulsante della scena teatrale elisabettiana. Simbolo di innovazione e cultura, vi vennero rappresentate per la prima volta molte delle opere più celebri del Bardo.

La risposta al disastro fu rapida: il teatro venne ricostruito e riaperto già l’anno seguente. Tuttavia, la sua storia subì un nuovo colpo nel 1644, quando venne demolito definitivamente durante il periodo puritano, che vietava gli spettacoli teatrali.

Solo nel 1997, dopo secoli, il Globe rinasce a poca distanza dall’originale, grazie all’impegno dello storico Sam Wanamaker. Oggi, il nuovo Globe accoglie spettatori da tutto il mondo, riportando in vita lo spirito del teatro di Shakespeare.