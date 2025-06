Imprevisto tecnico, rinviato il lancio della missione Ax-4 verso la ISS

MeteoWeb

SpaceX ha annunciato il rinvio del lancio della missione privata Ax-4 verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La causa del ritardo è una perdita di ossigeno liquido rilevata nel razzo Falcon 9, che avrebbe dovuto portare in orbita i 4 astronauti della missione. Il decollo era previsto oggi dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, ma al momento non è stata comunicata una nuova data per il lancio.

Ax-4: la quarta missione con equipaggio di Axiom Space

La missione Ax-4 è la quarta organizzata da Axiom Space, azienda privata che punta a rendere accessibile l’orbita bassa terrestre a clienti non governativi. L’equipaggio volerà a bordo di una nuovissima capsula Crew Dragon di SpaceX, che effettuerà il suo primo volo nello spazio con questa missione.

Un equipaggio internazionale e primati nazionali

Al comando della missione c’è Peggy Whitson, ex astronauta della NASA e attuale direttrice del volo umano per Axiom. Con 675 giorni trascorsi nello Spazio, detiene il record di permanenza per un astronauta statunitense. Ad accompagnarla ci saranno:

Shubhanshu Shukla , pilota indiano;

, pilota indiano; Sławosz Uznański , specialista di missione polacco e rappresentante dell’ Agenzia Spaziale Europea ;

, specialista di missione polacco e rappresentante dell’ ; Tibor Kapu, specialista ungherese.

Per India, Polonia e Ungheria, questa sarà la prima volta in cui un loro cittadino vivrà a bordo della ISS, segnando un momento storico per le rispettive agenzie spaziali.

Una missione scientifica intensa

Durante le circa 2 settimane di permanenza sulla ISS, gli astronauti condurranno 60 esperimenti scientifici, il numero più alto mai raggiunto da una missione di Axiom. Le ricerche spaziano dalla medicina alla biotecnologia, passando per studi su materiali avanzati e robotica spaziale.

Rientro sulla Terra: data ancora da definire

Il rientro dell’equipaggio Ax-4 avverrà con uno splashdown nell’Oceano Pacifico, ma la data precisa dipenderà dalle condizioni meteorologiche al momento della fine della missione. L’attenzione ora è rivolta alla risoluzione del problema tecnico che ha causato il rinvio, affinché il volo possa riprendere in sicurezza.