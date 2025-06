Incendi: 60 interventi dei Vigili del Fuoco a Roma e provincia, case minacciate ad Anguillara | FOTO

MeteoWeb

Interventi per incendi di sterpaglie, colture e boschi da parte di Vigili del Fuoco e Carabinieri in provincia di Roma oggi. Al momento ne sono stati effettuati circa 60 dalle ore 8 di questa mattina. I più vasti nella zona di Anguillara e in via della Stazione di Cesano. In località “i due Laghi”, sono andati a fuoco 10/15 ettari di terra. Le fiamme minacciano anche alcune abitazioni, tanto che due anziani disabili sono stati portati in salvo grazie al rapido intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Bracciano, in coordinamento con la Centrale Operativa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Roma, che sono impegnati con due squadre e due autobotti.

A via della Stazione di Cesano e via Anguillarese, a Roma, invece, verso le 12 circa, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio che ha interessato un’area rurale, costituita da sterpaglie, di circa 3 ettari. Le fiamme si sono propagate in un’area rurale limitrofa, all’interno del Centro Ricerche Enea Casaccia. Nessun ferito.

All’interno della città le zone più colpite dagli incendi sono i quartieri della Magliana, Cinecittà, Tor Vergata ed il litorale di Ostia.