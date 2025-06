Incendi in Calabria, oltre 55 interventi dei Vigili del Fuoco: evacuata una RSA a Cassano allo Ionio | FOTO

MeteoWeb

Con l’arrivo delle prime giornate di caldo, la regione Calabria sta affrontando diversi incendi di vegetazione che si sono rapidamente diffusi su tutto il territorio. Dalle prime luci dell’alba di oggi, i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 55 interventi principalmente nelle zone dell’alto Ionio e dell’alto Tirreno Cosentino. Un episodio che ha destato una certa preoccupazione si è verificato a Cassano allo Ionio, dove un incendio di vegetazione si è propagato vicino a una struttura RSA. Per motivi di sicurezza, sono state evacuate 10 persone, e le fiamme hanno lambito una tettoia in legno all’esterno dell’edificio, causando lievi danni. Fortunatamente, non ci sono stati danni alle persone.

Inoltre, numerosi interventi sono stati necessari lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, in particolare nella zona di Tarsia, per incendi di arbusti e macchia mediterranea bassa che hanno creato qualche disagio alla viabilità. Per supportare le squadre già sul campo, la Sala operativa della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Calabria ha disposto l’invio di una squadra dal comando di Crotone nella provincia di Cosenza, a supporto delle squadre di Castrovillari e Corigliano Rossano.

Per quanto riguarda il territorio regionale, sono stati effettuati o sono in via di espletamento: n°- 24 interventi di incendio vegetazione nella provincia di Cosenza, n°- 12 interventi nella provincia di Catanzaro, n°- 5 interventi nella provincia di Crotone, n°- 4 interventi nella provincia di Vibo Valentia, n°- 10 interventi nella provincia di Reggio Calabria. Oltre a questi, ci sono circa 90 interventi di soccorso tecnico di vario genere, a testimonianza dell’impegno e della prontezza dei vigili del fuoco.