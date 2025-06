Incendi Campania, bruciano le colline intorno a Caserta e Salerno | FOTO

MeteoWeb

Giornata di incendi in Campania, dal Casertano al Salernitano. Canadair in azione sulle colline attorno a Caserta, dove i roghi sono in corso da oltre 24 ore. Incendi si segnalano inoltre in tutta la provincia, dal litorale, dove le fiamme sono segnalate sul Monte Pietrino a Mondragone mentre solo da poche ore è stato spento il rogo che ha distrutto diversi ettari di pineta nella località Baia Domizia, provocando danni. Nell’entroterra, a San Cipriano d’Aversa, un vasto incendio ha coinvolto un deposito di materiale edile, generando una colonna di fumo nero.

Ma si registra sui Monti Tifatini, catena che circonda Caserta, la situazione più preoccupante. Già nei giorni scorsi le fiamme avevano distrutto ettari di vegetazione lungo la strada panoramica per il borgo medievale di Casertavecchia, ma l’incendio era stato domato; ieri però sono divampati nuovi roghi che hanno interessato la restante parte di vegetazione, e complice il vento e l’alta temperatura, le fiamme hanno continuato ad avanzare lungo un fronte sempre più vasto, arrivando nei territori dei comuni di Casagiove e San Prisco.

Roghi più piccoli vengono segnalati anche in altre aree della provincia, come Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere.

Incendio sulla collina di Salerno, cenere anche in città

Un vasto incendio sta interessando il Colle Bonadies a Salerno, dove le fiamme hanno avvolto la vegetazione. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, supportati da un mezzo aereo impegnato nelle operazioni di spegnimento. La Polizia municipale ha momentaneamente interrotto il transito lungo la strada che da via Fra’ Generoso conduce verso il castello Arechi, che è lontano dalle fiamme che invece sono sull’altro versante della collina. Il fumo, ben visibile anche a distanza, sospinto dal vento, ha raggiunto anche la parte più alta del centro cittadino, accompagnato da cenere.