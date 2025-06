Incendi in Campania: oltre 160 interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore | VIDEO

MeteoWeb

Sono più di 160 gli interventi svolti dai vigili del fuoco nelle ultime 24 ore in Campania a causa degli incendi: maggiori criticità nel Casertano e nel Napoletano, a Castel Morrone, Sessa Aurunca, Baia Domizia, Caserta Vecchia, Solopaca, zona Flegrea, Casalnuovo, Quadrano e Caivano. In rinforzo ai vigili locali, inviate squadre dai comandi di Chieti, Reggio Emilia, Modena, Viterbo, Rieti, Genova e Frosinone. Nel video in alto le operazioni di stanotte a Salerno, sul monte Bonadies alle spalle del castello Arechi, intervento tuttora in corso.