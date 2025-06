Incendi Canada, il Manitoba brucia ancora: gli evacuati salgono a 19mila

MeteoWeb

Gli incendi in Canada hanno costretto altre 1.000 persone ad abbandonare le proprie case nella provincia del Manitoba, una delle due per le quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza, che ha portato all’evacuazione di migliaia di persone. La città di Snow Lake ha emesso un ordine di evacuazione obbligatoria per i propri residenti a causa delle fiamme che minacciano la zona. Il rogo, che ora si estende su oltre 3mila chilometri quadrati, ha già costretto all’evacuazione tutti i 5mila abitanti della vicina città di Flin Flon e un altro migliaio di persone che vivevano nei cottage e nelle case circostanti. Se si aggiungono gli sfollati di Snow Lake, il Manitoba conta circa 19mila evacuati.

Nella provincia, ci sono 27 incendi in totale, 8 dei quali fuori controllo. Il Premier del Manitoba, Wab Kinew, ha detto che gli sfollati hanno trovato un posto dove stare con amici o familiari, in hotel o in rifugi collettivi.

Nella vicina provincia del Saskatchewan, sono attivi 24 incendi boschivi, che hanno costretto tra le 10mila e le 15mila persone ad abbandonare le proprie case. “Molti, se non tutti, gli incendi che stiamo affrontando nel Saskatchewan sono di origine dolosa. Alcuni di essi sono stati appiccati intenzionalmente”, ha detto il Governatore Scott Moe, dichiarando che 2 persone sono state accusate di aver appiccato gli incendi boschivi. Una è stata accusata in relazione a un incendio nei pressi di La Ronge, che ha costretto 7mila persone ad abbandonare le proprie case.

La provincia è anche in stato di emergenza, il che rende più facile il coordinamento della risposta da parte dei diversi livelli di governo. Moe ha riferito di essere in contatto quotidiano con il governo federale, ma non hanno ancora chiesto l’aiuto dell’esercito per il trasporto aereo degli sfollati, poiché finora sono riusciti a farli uscire con i mezzi stradali. La Croce Rossa sta lavorando per allestire rifugi collettivi per gli sfollati a Regina, Saskatoon e Prince Albert.

Il fumo degli incendi boschivi ha provocato un peggioramento della qualità dell’aria nel Canada orientale e anche negli Stati Uniti.

La stagione degli incendi in Canada va da maggio a settembre. L’anno peggiore per gli incendi in Canada è stato il 2023.