Gli incendi controllati riducono inquinamento e danni: studio lo certifica

MeteoWeb

Gli incendi controllati, utilizzati per “ripulire” una zona da tutto ciò che potrebbe alimentare le fiamme in un successivo incendio non controllato, possono ridurre la gravità delle distruzioni di questi eventi in media del 16% e l’inquinamento netto da fumo in media del 14%. È quanto emerge da uno studio guidato dalla Stanford University e pubblicato su AGU Advances. “Il fuoco controllato viene spesso promosso come uno strumento promettente in teoria per attenuare l’impatto degli incendi boschivi, ma ora abbiamo dimostrato chiaramente che il fuoco controllato funziona anche nella pratica“, ha affermato l’autore principale Makoto Kelp, ricercatore post-dottorato in Scienze del sistema terrestre presso la Stanford Doerr School of Sustainability. “Non è una panacea, ma è una strategia che può ridurre i danni causati da incendi boschivi estremi, se utilizzata efficacemente”.

Lo studio

Utilizzando immagini satellitari ad alta risoluzione, dati sulla gestione del territorio e inventari delle emissioni di fumo, il team di ricerca ha confrontato le aree trattate con fuoco controllato tra la fine del 2018 e la primavera del 2020 con aree adiacenti non trattate, entrambe poi bruciate durante la stagione degli incendi del 2020. L’analisi ha rilevato che le aree trattate con fuoco controllato hanno bruciato in modo meno intenso e prodotto significativamente meno fumo.

Questa scoperta è particolarmente importante dato il crescente riconoscimento del fumo degli incendi boschivi come una grave minaccia per la salute pubblica. Il particolato fine (PM2.5) prodotto dagli incendi boschivi è stato collegato a problemi respiratori e cardiovascolari e sta causando una sempre maggiore scarsa qualità dell’aria negli Stati Uniti.

Lo studio evidenzia anche una sfumatura fondamentale: gli autori hanno scoperto che gli incendi controllati erano significativamente più efficaci al di fuori dell’interfaccia tra aree urbane e aree selvagge (WUI), ovvero le zone in cui le abitazioni incontrano la vegetazione selvatica, rispetto al loro interno. Nelle aree WUI, dove le agenzie spesso si affidano al diradamento meccanico per questioni di fumo e sicurezza, la gravità degli incendi si è ridotta solo dell’8,5%, rispetto al 20% nelle zone non WUI.