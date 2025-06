Incendi dolosi devastano il Salento: oltre 100 ettari in fumo a Torre Chianca | VIDEO

MeteoWeb

Sessanta ettari di macchia mediterranea sono stati divorati da un vasto incendio in provincia di Lecce. Si tratta del terzo rogo di grandi dimensioni in sole 24 ore. L’ultimo focolaio per il quale è certa la matrice dolosa (trovati diversi punti di innesco delle fiamme, almeno quattro) è partito dalle campagne del litorale nord tra Spiaggia Bella e Torre Chianca. Due i Canadair intervenuti sul posto, oltre a diverse squadre di Vigili del Fuoco, Polizia e Protezione Civile. La provinciale 133 è chiusa al traffico. Solo nella giornata di ieri altri 50 ettari sono andati in fumo nella stessa area.