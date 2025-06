Incendi Grecia, brucia l’isola di Chios: 3° giorno di fuoco, centinaia di pompieri in campo | FOTO

MeteoWeb

Da 3 giorni consecutivi i vigili del fuoco sono impegnati nel tentativo di domare un vasto incendio boschivo scoppiato sull’isola greca di Chios, nel Nord dell’Egeo. Sul posto operano 444 pompieri provenienti da Atene, Salonicco e altre aree del Paese, supportati da 85 mezzi e 30 volontari. L’isola ha dichiarato lo stato di emergenza nella giornata di ieri.

Il sindaco di Chios, Ioannis Malafis, ha dichiarato al quotidiano Kathimerini che il fronte delle fiamme si estende per 30-40 km, dalla periferia della città di Chios fino alla zona di Vessa, attualmente al centro degli sforzi di contenimento. In via precauzionale sono stati evacuati circa 20 insediamenti.

L’incendio è divampato domenica mattina e si è propagato rapidamente da 3 diversi focolai situati fuori dalla città. Le autorità stanno indagando su un possibile innesco doloso.